Fransk EM-profil vil væk fra West Ham

Dimitri Payet vil ikke spille for West Ham, men han får ikke lov til at skifte klub, siger klubbens manager.

Dimitri Payet vil væk fra Premier League-klubben West Ham, der dog ikke ønsker at sælge ham.

Det fortalte West Hams manager, Slaven Bilic, torsdag på et pressemøde.

- Vi har sagt, at vi ikke ønsker at sælge vores bedste spillere, men Dimitri Payet ønsker ikke at spille for os. Vi kommer ikke til at sælge ham, siger manageren på West Hams Twitter-profil.