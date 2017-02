Foto: Scanpix/Harry How

Frans Nielsen blev skadet, da han for anden gang i sæsonen var med til at besejre sin tidligere klub i NHL.

Frans Nielsen udgår med skade i smal sejr over eksklub

Den danske Detroit-spiller nåede at pådrage sig to udvisninger, inden han blev skadet mod New York Islanders.

Og for anden gang endte det med en smal sejr til Detroit, som natten til lørdag dansk tid vandt 5-4 på hjemmebane. Det var holdets første sejr i seks kampe.

For anden gang i sæsonen var ishockeyspilleren Frans Nielsen og Detroit Red Wings oppe mod New York Islanders, som danskeren repræsenterede i mange sæsoner i NHL-ligaen.

Sejrsmålet blev sat ind på særdeles heldig vis, da Danny DeKeysers afslutning gik i mål via to modspillere.

På det tidspunkt resterede der knapt et halvt minut af tredje periode, hvor Frans Nielsen sad ude på grund af en skade, han pådrog sig tidligere i kampen.

- Det er vel så heldigt, som det kan være. Det er første gang, at jeg scorer, efter at pucken har ramt to modstandere, siger Danny DeKeyser til NHLs hjemmeside.

Frans Nielsen nåede at ryge i straffeboksen to gange i de første to perioder, inden han måtte udgå med en skade.

Ifølge NHLs hjemmeside skal danskeren testes inden lørdagens udekamp mod Nashville Predators.

Detroit Red Wings er nummer seks i Atlantic Division med 51 point for 51 kampe.

32-årige Frans Nielsen skiftede før denne sæson til Detroit Red Wings fra New York Islanders, hvor han nåede at være i cirka ti år.

I december sidste år var han tilbage på sin tidligere hjemmebane, da Detroit besejrede New York Islanders 4-3 efter forlængelse.