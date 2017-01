Frans Nielsen opnår historisk hæder i NHL

Det betyder, at Detroit Red Wings-danskeren sammen med ligaens største stjerner skal spille ved den årlige All Star-weekend.

Frans Nielsen har siden debuten for New York Islanders for mere end ti år siden udviklet sig til at være en stor profil i NHL, og udtagelsen til All Star-holdet for Atlantic Division er en stor fjer i hatten.

Ingen af danskerens holdkammerater i Detroit er udtaget til holdet, som også tæller stortalentet Auston Matthews fra Toronto Maple Leafs.

Der er udtaget et hold for hver af de fire divisioner, som ligaen er inddelt i.

Spilleren med rødder i Herning, hvor ishockeykarrieren startede, var den første dansker nogensinde, der fik debut i NHL, og han har til dato spillet mere end 600 kampe i verdens bedste ishockeyliga.

Inden denne sæson skiftede Frans Nielsen fra New York Islanders til Detroit Red Wings.

All Star-weekenden finder sted 28. og 29. januar.

Her er hele All Star-holdet, som danskeren er en del af:

*Angribere

Nikita Kucherov, Tampa Bay Lightning

Brad Marchand, Boston Bruins

Auston Matthews, Toronto Maple Leafs

Frans Nielsen, Detroit Red Wings

Kyle Okposo, Buffalo Sabres

Vincent Trocheck, Florida Panthers

*Backer

Victor Hedman, Tampa Bay Lightning

Erik Karlsson, Ottawa Senators

Shea Weber, Montreal Canadiens

*Målmænd

Carey Price, Montreal Canadiens (C)

Tuukka Rask, Boston Bruins