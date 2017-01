Frans Nielsen bliver matchvinder i NHL på straffeslag

Den danske ishockeyforward Frans Nielsen havde is i maven og under fødderne, da han skulle afgøre Detroit Red Wings kamp mod Boston Bruins i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Her var Frans Nielsen tredje og sidste mand på isen for Detroit, og danskeren viste nok en gang, hvorfor han anses for at være en af ligaens bedste i disciplinen, da han lagde pucken i nettet.

På det følgende forsøg brændte Boston, og så var Detroits sejr hjemme.

I den ordinære kamp gjorde danskeren ikke synderligt opmærksom på sig selv. Et enkelt skud mod mål blev han noteret for i sine 19 minutter på isen.

Hans landsmand Nikolaj Ehlers skød dobbelt så mange gange mod mål i Winnipeg Jets' sejr over Arizona Coyotes - et af Ehlers' to forsøg endte med at gå i mål.

Ni minutter inde i tredje periode hamrede han således pucken op i målhjørnet. Målet bragte Winnipeg foran 6-2, og sejren kom sikkert hjem, selv om Arizona nåede at reducere til 6-3.

Mikkel Bødker og San Jose Sharks vandt 3-2 på udebane over Los Angeles Kings.