Nikola Karabatic og de øvrige franskmand måtte slide hårdt for sejren over Sverige.

Frankrig nedbryder Sverige ved VM og er semifinaleklar

Sverige førte med et mål ved pausen, men tabte siden 30-33 til de franske VM-værter i kvartfinalen.

De svenske håndboldherrer gav ellers værterne store problemer i Lille, men måtte forlade det ombyggede fodboldstadion med et nederlag på 30-33.

De franske VM-favoritter er klar til semifinalen på hjemmebane, efter at Sverige tirsdag blev nedlagt i kvartfinalen.

Kampen fandt sin afgørelse med et minut tilbage, da stjernen Nikola Karabatic bragte Frankrig foran med tre mål. Det fik størstedelen af de 28.000 tilskuere til at bryde ud i vild jubel.

Dermed fik Frankrig fuldt udbytte af en kamp, hvor holdet i de længste perioder var bedst, men hvor Sverige blev ved med at drille.

I store dele af første halvleg hang svenskerne lidt efter, men mod slutningen af halvlegen lykkedes det at få overtaget.

Sveriges forspring kunne være nået op på tre mål inden pausen, men Frankrigs Daniel Narcisse nåede akkurat at redde bolden, der var på vej i et tomt mål.

I stedet nåede Cedric Sorhaindo at reducere. Derfor skilte kun et enkelt mål de to hold ved pausen.

I anden halvleg overtog Frankrig teten. Sverige var nede med 19-22 og synes på vej mod en knockout, før det undertippede hold på ny ramte en stime.

Kort efter var Sverige i front med et enkelt mål i to omgange, før kampens momentum atter skiftede hænder.

Unødvendige fejl gjorde det muligt for Frankrig at bringe sig foran med to mål med otte minutter igen.

Svenskerne tog holdets sidste timeout, men lige lidt hjalp dessinerne fra landstræner Kristján Andrésson, da hans spillere begik flere uprovokerede fejl i slutfasen.

I semifinalen skal Frankrig op mod vinderen af opgøret mellem Slovenien og Qatar.