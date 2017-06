Fowler tangerer rekord og lægger sig i spidsen af US Open

Syv slag under par og en runde i 65 slag var status på Fowlers scorekort på åbningsdagen på Erin Hills Golf Course i Wisconsin.

Den amerikanske golfspiller Rickie Fowler leverede torsdag en imponerende første runde og lagde sig dermed i spidsen af majorturneringen US Open.

Rickie Fowler udnyttede de optimale forhold på banen og gik runden uden at lave en eneste bogey.

Med en runde i 65 slag tangerede Rickie Fowler rekorden for en første runde ved US Open.

I 1980 var det Jack Nicklaus og Tom Weiskoff, der præsterede en tilsvarende åbningsrunde.

- Det er altid cool at være en del af historieskrivningen i golf. Men jeg vil hellere huskes for et færdigt stykke arbejde på søndag, siger Rickie Fowler, der ligger nummer ni på verdensranglisten, ifølge AFP.

På andenpladsen ligger britiske Paul Casey, der er et enkelt slag efter Fowler.

Anderledes skidt gik det for den regerende mester, Dustin Johnson, der fik en dårlig start på majorturneringen.

Den 32-årige amerikaner gik første runde i 75 slag, tre slag over banens par.

Dustin Johnson, der ligger nummer et på verdensranglisten, lavede en birdie, to bogeys og en dobbeltbogey på runden i Erin Hills i Wisconsin, USA.

- Jeg er lidt frustreret over, at jeg gik i tre slag over par. Men så dårligt spillede jeg heller ikke. Jeg puttede bare ikke så godt, siger Dustin Johnson ifølge nyhedsbureauet AFP.

Amerikaneren ligger på en delt 102.-plads ved majorturneringen efter første runde.

Torsdagens åbningsrunde blev afbrudt tidligt, da et luftskib styrtede ned tæt på banen.

Både spillere og tilskuere var vidner, da luftskibet faldt ned fra himlen.

- Jeg slog ud og kiggede op og så, at det (luftskibet, red.) var i brand, og jeg fik det dårligt, siger amerikaneren Jamie Lovemark, der gik en runde i 69 slag.

Piloten på luftskibet blev bragt til et nærtliggende hospital, hvor han behandles for alvorlige forbrændinger.

US Golf Association oplyser, at luftskibet ikke havde noget med turneringen at gøre.

- Vores tanker og bønner er med piloten, skriver organisationen i en meddelelse.