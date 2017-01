THW Kiel-spilleren Niclas Ekberg mener, at det er ærgerligt, hvis albuebeskytteren forhindrer René Toft Hansen i at spille ved VM.

Forundrede svenskere: Hvorfor skal vi afgøre Toft-sagen

Det svenske landshold har ikke lyst til at vende tommelfingeren op eller ned for Danmarks forsvarsgeneral.

Den svenske VM-trup reagerer med forundring på de signaler, der fredag er kommet fra Det Internationale Håndboldforbund (IHF), om at René Toft Hansen får lov at spille ved VM, hvis modstanderne godkender det.

- Det er mærkeligt, at det er op til os, om en modstander må spille. Jeg håber da, at det ikke bliver sådan, siger Sveriges assisterende landstræner Martin Boquist.

- Hvad nu hvis vi tillader ham at spille, og Qatar så ikke gør det? Det er jo unfair, siger han.

René Toft Hansens problem er, at han er afhængig af en albuebeskytter med jernskinner for at kunne spille.

Den har han spillet med i en årrække, men sidste sommer blev den forbudt ifølge IHF's regelsæt.

- Jeg er ikke i stand til at vurdere, om hans skinne er til fare for andre. Det må være en lægelig vurdering.

- Og hvis vores læge tager en beslutning, der er negativ for Danmark, så vil han blive jagtet af en masse mennesker med blokke og mikrofoner. Det er også unfair, siger Martin Boquist.

IHF har endnu ikke udsendt en officiel bekræftelse på, at modstanderne bliver taget i ed i sagen. Men når den kommer, forventer Boquist, at svenskerne vil forsøge at få den ændret.

- Jeg tror ikke, det sidste ord er sagt i den sag. Jeg tror, vi vil sige, at det ikke kan være vores afgørelse, siger han.

Også René Toft Hansens klubkammerat i THW Kiel Niclas Ekberg undrer sig.

- Det er lidt mærkeligt at lade det være op til modstanderne, om en spiller skal spille eller ej. Vi er her for at spille håndbold og ikke for at beslutte om andre spillere skal spille.

- Han spiller ikke med den skinne for sjov. Han spiller med den, fordi han har problemer med albuen, siger Niclas Ekberg.

IHF har forbudt albuebeskytteren, fordi den kan være til fare for modstanderne, hvilket DHF blankt afviser.

Ekberg mener heller ikke, at der er nogen særlig risiko.

- Nogle gange har skinnen sikkert ramt en modstander, der har fået en flænge eller sådan noget. Men det kan jo også ske med en ubeskyttet albue.

- Fra vores synspunkt ville det være meget godt, hvis René Toft Hansen ikke var med, for han er jo en god forsvarsspiller. Men hvis det er på grund af skinnen, så er det ærgerligt, siger Niclas Ekberg.