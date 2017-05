Fortidens skuffelser gør Buffon Champions League-sulten

Gianluigi Buffon har i snart to årtier været en af verdens absolut bedste målmænd, og cv'et er plastret til med titler.

Læg dertil adskillige kåringer som verdens bedste målmand. Med andre ord har Buffon en meritliste, de fleste ville misunde, og alligevel fortsætter den 39-årige keeper karrieren.

For der mangler noget.

Ét trofæ, som han to gange er vandret forbi uden at måtte røre det efter smertelige nederlag. Trofæet med de to store ører, Champions League-pokalen.

Siden skiftet til Juventus i 2001 har Buffon to gange været i Champions League-finalen, men begge gange er det endt i nederlag.

I 2003 tabte Juventus finalen til rivalerne fra AC Milan efter straffesparkskonkurrence, og i 2015 slukkede FC Barcelona-drømmen med en 3-1-sejr i finalen.

- Jeg har helt sikkert en sult efter at få revanche efter finalen i Berlin (2015), men jeg vil også gerne gøre det godt igen for finalen i Manchester i 2003, siger Juventus-målmanden til uefa.com.

De to tabte finaler nager stadig, men kan også bruges som brænde på det indre bål.

- At tænke tilbage på de år gør, at min motivation bliver endnu større, lyder det fra Buffon.

Mens Juventus tabte til et sprudlende Barcelona-hold i 2015, var nederlaget i 2003 hårdere for Torino-klubben.

- At tabe på straffespark i 2003 var meget smertefuldt, men da jeg kun var 25 år, var jeg nogenlunde rolig, da jeg var overbevist om, at jeg ville nå at vinde mange, siger Buffon.

Snart 14 år senere er den levende målmandslegende på vej mod de 40 år, og måske bliver i år sidste chance for at få titlen.

Finalepladsen er i hvert fald tæt på efter 2-0 ude over Monaco i første opgør. Med fire år som ubesejret på eget græs i europæisk fodbold tror de færreste på, at Juventus misser finalen.

En booket billet til finalen tirsdag aften vil dog ikke få Buffon til at bryde ud i vild jubel, hævder han. Det sker først, hvis finalen vindes.

- Det vil være den største glæde i min karriere sammen med VM-titlen, fordi det vil være en belønning.

- Afslutningen på en svær vej, som har krævet mod, stædighed og hårdt arbejde, forklarer Juventus' sidste skanse.

Monaco levnes ikke mange chancer for at vende 0-2, men holdets træner, Leonardo Jardim, bevarer optimismen.

- Det er svært, men vi er nødt til at tro på det. Det bedste er at tro, det er muligt. Selv om vi kun har fem procents chance, siger han ifølge AFP.

Kampen spilles tirsdag klokken 20.45.