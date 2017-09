Forsvarende French Open-mester ude af US Open

Den forsvarende French Open-mester Jelena Ostapenko er ude af US open, efter at letten lørdag tabte i to sæt til russiske Daria Kasaktina.

Det var ellers den 20-årige lette, der kom bedst fra start, men Kasaktina lykkedes med at trække tempoet ud af kampen, og det gav hende sejren på 6-3, 6-2.

Verdensetteren Karolina Plisková måtte grave dybt for at slå kinesiske Zhang Shuai, og de to spillere måtte ud i tre sæt, før sejren på 3-6, 7-5, 6-4 kom i hus.

Tjekkiske Lucie Safarova er for anden gang på fire år videre til fjerde runde i US Open, efter at hun tog en sejr på 6-3, 6-2 over japanske Kurumi Nara.

Argentineren Juan Martin del Potro vandt US Open i 2009, og han har stadig mulighed for at gentage succesen i 2017.

Spanieren Roberto Bautista blev sendt hjem med 6-3, 6-3, 6-4, og Del Potro møder østrigske Dominic Thiem i næste runde.

Sjetteseedede Dominic Thiem gik videre til fjerde runde, efter at han slog franske Adrian Mannarino med cifrene 7-5, 6-3, 6-4.

Det er femte grand slam-turnering i træk, hvor den 23-årige belgier kommer til fjerde runde.

Rafael Nadal spiller lørdag aften mod Leonardo Mayer fra Argentina, mens Roger Federer natten til søndag møder spanske Feliciano Lopez.