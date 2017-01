2. marts skal Oliver Anderson møde i retten. Foto: Reuters/Thomas Peter

Send til din ven. X Artiklen: Forsvarende Australian Open-vinder anklaget for matchfixing Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsvarende Australian Open-vinder anklaget for matchfixing

Den kun 18-årige australier Oliver Anderson er i politiets søgelys for at have medvirket til matchfixing.

Sport - 06. januar 2017 kl. 03:15 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den forsvarende mester i Australian Open for juniorer er blevet sigtet for at have medvirket til matchfixing. Det oplyser australsk politi fredag ifølge nyhedsbureauet dpa. Den kun 18-årige australier Oliver Anderson skulle have tabt et sæt med vilje i Challenger-turneringen Traralgon Challenger i oktober måned, fremgår det fra flere australske medier.

Challenger-turneringer er niveauet under det bedste, ATP-turneringer, og præmiepengene er typisk langt lavere. Efterforskere ved politiet i staten Victoria og flere bookmakere har deltaget i undersøgelsen af den påståede matchfixing. Det skulle angiveligt være usædvanlige spillemønstre på kampe, som Oliver Anderson har spillet, der skulle have fået politiet på sporet. I en udtalelse fra Oliver Andersons familie hedder det, at han samarbejder fuldt ud med myndighederne i sagen. Oplysningerne kommer frem bare to uger inden årets første grand slam-turnering, Australian Open, der spilles i Melbourne. Den spanske verdensstjerne og 14-dobbelte grand slam-vinder, Rafael Nadal, deltager lige nu i en opvarmningsturnering i Brisbane som led i sin forberedelse til Australian Open. Den tidligere verdensetter er irriteret over, at tennissporten igen rammes af en sag om matchfixing. - Du bliver træt af disse sager, men det vigtigste er at blive ved med at bekæmpe disse ting. Det værste i denne sag, er at han er så ung. Oliver Anderson skal for retten den 2. marts, skriver politiet i en pressemeddelelse.