Forrygende sæsonstart overrasker Horsens-træner

I sidste sæson spillede Horsens to nervepirrende playoffkampe for at overleve i Superligaen, og holdets træner, Bo Henriksen, havde ikke regnet med den flotte sæsonstart.

- Vi er alle overraskede over, at vi er startet så godt. Mit håb var, at vi ville have seks point efter seks kampe. Så havde jeg været super lykkelig, siger Bo Henriksen.

Horsens har over sommeren skiftet ud på en hel masse positioner, samtidig med at truppen er hårdt plaget af skader. Bo Henriksen havde selv forventet, at det ville tage længere tid, før truppen ville være spillet helt sammen.

- Jeg er længere med holdet, end jeg umiddelbart havde troet. Vi skal stadig blive meget bedre, og det kan vi ikke undgå, for vores nye spillere får hele tiden bedre relationer, siger Bo Henriksen.

- Der er et kæmpe potentiale i det her hold. Mest af alt handler det om, at jeg har fået en masse sultne spillere ind. De skal alle ud og bevise sig, og det er nøglen for os.

Horsens-profilen Jeppe Mehl har spillet i Horsens i flere sæsoner, og han er også godt tilfreds med de nye holdkammeraters bidrag. Han er dog ikke nær så overrasket over pointhøsten som Bo Henriksen.

- Jeg er egentlig ikke overrasket over, at vi har ni point. Jeg synes, vi har et godt hold. Der er blevet bygget på holdet siden sidste sæson, siger Jeppe Mehl.

Horsens skal i næste weekend på en svær opgave, når mandskabet i Parken møder de forsvarende mestre fra FC København.