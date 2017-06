Formstærke angribere konkurrerer om U21-startplads

U21-landsholdsangriberne Marcus Ingvartsen og Kenneth Zohore har for henholdsvis FC Nordsjælland og Cardiff City scoret 11 ligamål siden årsskiftet, men en af dem kommer formentlig til at få en jokerrolle på bænken under U21-EM i Polen.

I hele kvalifikationen spillede Danmark kun med én central angriber, mens holdet med begrænset succes forsøgte sig med to mand på toppen i første halvleg af lørdagens generalprøve mod Sverige.

Hvis begge skal starte inde søndag i EM-kampen mod Italien, kræver det en hel del mere træning som angrebsduo, vurderer de to skarprettere.

- Vi har ikke spillet mange minutter sammen i en angrebsduo, så vi skal udnytte træningerne til at få bedre forståelse for hinanden og for de løb, vi hver især tager.

- Det kan være rigtig fint at bruge os samtidig, for vi kan skabe noget ravage, men der mangler lige den sidste forståelse mellem os lige nu, siger superligatopscorer Marcus Ingvartsen.

Han suppleres af Kenneth Zohore:

- Der er ikke nogen af os, som er vant til at spille i et system med to angribere, vi er vant til at være alene. Det var kun noget, vi havde trænet to gange, så jeg kan godt forstå, at det ikke kørte så godt mod Sverige, som man kunne håbe.

- Hvis vi skal bruge det som vores plan A ved EM, så skal vi træne det endnu mere. Jeg kan godt forestille mig, at det kan komme til at virke, for vi er to gode angribere, som begge kan lidt af hvert.

- Vi kan løbe i dybden, få bolden med en mand i ryggen, og vi kan lægge tryk på modstanderens felt, siger Zohore.

Onsdag var U21-landsholdet på græs i Polen for første gang, da holdet trænede i det østlige Krakow. Her spillede begge træningshold U21-landsholdets vante 4-3-3-lignende formation med én central angriber.

Kvalifikationstopscorer Ingvartsen var på det formodede A-hold, mens Zohore var på B-holdet. Sådan forventer Ingvartsen også det er, hvis landstræner Niels Frederiksen beslutter sig for kun at bruge en angriber mod Italien.

- Jeg har spillet meget i kvalifikationen, og jeg tror da, at jeg står forrest. Jeg har lavet mange mål, jeg er varm og klar til at komme i gang, siger Ingvartsen.

Starter FCN-angriberen på toppen, sidder Zohore ikke som en bitter mand på bænken.

- Jeg tror, at vi får brug for os begge, og helvede vil ikke bryde løs, hvis jeg skal starte på bænken, for jeg er sikker på, at jeg nok skal få min chance, siger Zohore.

Niels Frederiksen vil bruge de kommende træninger til at finde den rette konstellation.

- Jeg har endnu ikke bestemt mig. Men uanset om vi spiller med en eller to angribere, så er det de samme ting, vi gerne vil med holdet.

- Lige nu overvejer jeg, om vi står godt nok defensivt, når vi spiller med to angribere. Omvendt giver det bedre mulighed for at lægge tryk på modstandernes straffesparksfelt, hvis vi har to derinde, siger landstræneren.

Han har yderligere tre træninger på græs før holdets første kamp.