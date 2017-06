Formstærke Fuglsang dropper løb før Touren

Astana-rytteren skal forsøge at holde sin form frem til Tour de France, og derfor kører han ikke flere cykelløb inden sommerens store cykelbegivenhed.

- Efter vi i Dauphiné har set, hvor jeg er henne formmæssigt, så har vi besluttet, at det er vigtigere, at jeg ikke ender med at blive træt, inden Touren starter.

- Derfor kører jeg ikke flere løb inden Touren. Det næste stykke tid kommer til at gå lidt mere roligt for sig i forhold til træning. Jeg skal forsøge at lave lidt grundtræning, og ellers så skal der egentlig ikke ske det store. Jeg skal passe på mig selv, siger Jakob Fuglsang til DR.

Han viste sig søndag som feltets stærkeste rytter, da han vandt den sidste etape i Criterium du Dauphiné.

Med etapesejren distancerede danskeren Richie Porte (BMC) med ti sekunder i den samlede stilling.

Jakob Fuglsang virkede usædvanligt godt kørende og i storform, og målet er da også at finpudse formen og restituere før Tour de France, hvor han har store forventninger til sig selv.

- Forhåbentlig er jeg der, hvor jeg mere eller mindre skal være, når jeg en gang får restitueret og kommer mig ovenpå Dauphiné, og så er det nok til at være med helt fremme i Touren. Det er jeg næsten helt sikker på, siger Jakob Fuglsang.

Tour de France begynder 1. juli i tyske Düsseldorf.