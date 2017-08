Formstærk italiener tager anden Vuelta-sejr

Trentin slog José Joaquín Rojas (Movistar) i en spurt mellem de to, som kom først til mål af de 18 udbrydere på etapen.

Chris Froome (Sky) er fortsat i førertrøjen.

Ved starten blev rytterne mødt af noget så sjældent som regn med glatte veje til følge, og det så ud til at give lidt stress i feltet.

Tempoet blev holdt højt, og alle udbrudsforsøg blev neutraliseret.

Først efter omkring 90 kilometers kørsel faldt der en smule ro på feltet, da et stort udbrud på 18 mand kørte afsted. Blandt dem sad danskeren Michael Mørkøv (Katusha).

Små 40 kilometer fra mål stod etapens store udfordring i form af to stigninger lige efter hinanden - den sidste en kategori 1-stigning.

På den røg Mørkøv af, og han kom ikke til at spille en rolle i finalen.

Fra toppen ventede godt 20 kilometer ned mod målstregen. Her forsøgte Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) at angribe over toppen i favoritgruppen, men den aggressive italiener kom aldrig helt fri.

Nicolas Roche (BMC) lykkedes senere med at komme væk fra favoritgruppen, og han endte med at tage omkring et halvt minut på de øvrige favoritter, som kom samlet til mål.

Med tidsgevinsten gjorde Roche toppen endnu tættere, hvor han ligger helt lige med Esteban Chaves (Orica-Scott) 36 sekunder efter førende Chris Froome.