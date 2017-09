Formel 1-stjerne tager et år mere hos Mercedes

Den finske Formel 1-kører Valtteri Bottas kører også for Mercedes-teamet i 2018, efter at parterne er blevet enige om en kontraktforlængelse på et år.

Bottas blev hentet ind på holdet med kort varsel før denne sæson, da Nico Rosberg overraskende valgte at indstille karrieren efter at have vundet Formel 1-mesterskabet sidste år.