Formel 1-kørers dumhed rykker Magnussen en plads op

Det skyldes, at Daniil Kvyat (Toro Rosso) har fået en straf og bliver rykket tre pladser ned.

Kvyat er straffet for at have kørt for langsomt i kvalifikationen og dermed forhindret Lance Stroll (Williams) i at sætte en god tid i Q1.

Straffen betyder også, at Romain Grosjean, der er holdkammerat med Magnussen hos Haas, rykker op fra nummer 15 til 14. Endelig avancerer Sergio Perez (Force India) fra nummer 14 til 13.

Kvyat er stærkt utilfreds med degraderingen og straffen. Russeren føler, at han blev advaret for sent over radioen om, at Stroll var på vej forbi ham.

- Jeg er nødt til at acceptere beslutningen. Uheldigvis fik jeg ikke kommunikeret ordentligt med holdet, som ikke fortalte mig, at der kom nogen.

- Det sker uheldigvis. Jeg blev bedt om at køre bilen langsomt ind i pitten, fordi der var nogle vibrationer, siger Kvyat ifølge autosport.com.

Han så pludselig, at Stroll var på vej i høj fart bag ham og trak ud til siden.

- Farten var så forskellig, og da jeg så ham, kørte jeg ud på græsset, men det var ikke nok for dem.

- Jeg tror godt, de kan lide at gøre et eksempel ud af mig, siger Kvyat.

Som forklaring bag straffen lyder følgende forklaring:

- Kvyat kørte exceptionelt langsomt på kørebanen i slutningen af Q1, da andre kørere forsøgte at sætte hurtige omgangstider.

Kvyat modtog også et strafpoint, som fik russerens samlede konto op på ti over en periode på 12 måneder. Dermed er Kvyat kun to strafpoint fra at blive udelukket fra et Formel 1-grandprix.