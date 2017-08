Formel 1-hold truer med at udelukke egne kørere

Og søndag var den gal igen. Helt gal.

To gange under løbet kolliderede de to biler og ødelagde mulighederne for gode placeringer for begge. Ocon blev nummer ni, mens Perez måtte udgå.

Efter grandprixet tog de to kørere uvenskabet ud på de sociale medier, og nu har holdets ledelse fået nok.

Holdchef Otmar Szafnauer truer kørerne med udelukkelse, hvis ikke de får styr på deres kørsel.

- Hvis det sker igen, bliver vi nødt til at finde ud af, hvem vi vil beholde i bilen, siger Force India-chefen til motorsport.com.

Næste mulighed, for at vise at stridighederne kan tøjles på fire hjul, bliver i den kommende weekend, hvor den legendariske Monza-bane i Italien danner rammen om sæsonens 13. grandprix.