Manor lukker endegyldigt efter at have været på udkig efter en køber i over en måned.

Formel 1-hold får officielt dødsstødet

Manor-teamet var ganske som forventet ikke på den liste over hold, der er godkendt til at starte ved sæsonens første Formel 1-grandprix i Australien 26. marts.

Dermed er der kun ti konstruktører med to kørere hver i årets Formel 1-felt, fremgår det af listen hos Den Internationale Motorsportsunion (FIA).

Det britiske hold, der også har kørt under navnet Marussia, har siden årsskiftet været i gang med at afvikle sig selv.

I slutningen januar meddelte holdet således, at alle 212 ansatte var opsagt på grund af dårlig økonomi.

Der var dog et lille halmstrå at klamre sig til for ejerne, som ledte efter en køber, der ville betale for licensen til at køre i Formel 1 i 2017. En køber dukkede dog aldrig op.

I 2016-sæsonen sluttede holdet som det dårligste i Formel 1, da Saubers Felipe Nasr i sæsonens næstsidste løb sikrede sig en niendeplads, hvilket gav to point mod Manor-holdets ene point.

Det kostede Manor cirka 90 millioner kroner i præmiepenge.

Tyske Pascal Wehrlein kørte alle grandprixer for holdet i sæsonen, mens Rio Haryanto kørte 12, og Esteban Ocon kørte ni.

De ti hold, der har fået grønt lys til at køre 2017-sæsonen, tester i denne uge racerne i Barcelona.