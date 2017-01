Chase Carey er den nye mand i spidsen for selskabet bag Formel 1. Han ønsker et nyt perspektiv på sporten efter Bernie Ecclestones regeringstid. Arkivfoto.

Formel 1-chef ønsker ny start efter enerådende Ecclestone

Ecclestones tid i spidsen for motorsportens mest prestigefyldte løbsserie sluttede mandag, da en gruppe amerikanske investorer under navnet Liberty Media købte aktiemajoriteten i selskabet bag Formel 1 for omkring 55 milliarder kroner.

Mens den 86-årige Bernie Ecclestone hyldes for at have forvandlet Formel 1 til en global forretning med en værdi på adskillige milliarder, så får han også kritik for ikke at være i stand til at modernisere sporten.

Andre - inklusive sportens nye frontmand - har udtrykt bekymring over, at Bernie Ecclestone havde for meget magt i Formel 1.

I et interview med BBC understreger Chase Carey, at sporten trænger til fornyelse.

- Han har styret sporten i hele sit voksne liv, og jeg har fuld forståelse for, at dette bliver en vanskelig ændring, siger Carey i interviewet.

Carey Chase fortæller, at den nye ledelse har forsøgt at behandle Ecclestone med den respekt, han fortjener efter så mange år i branchen.

Det er årsagen til, at Bernie Ecclestone er blevet tilbudt titlen som ærespræsident for Formel 1.

- Han har kaldt sig selv diktator. Han har drevet det (Formel 1, red.) som en diktator i lang tid. Jeg synes, sporten har brug for et nyt perspektiv, siger Chase Carey.