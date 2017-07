Første danske svømmer i VM-bassinet misser semifinale

Det lykkedes ikke for den 20-årige danske svømmer Emilie Beckmann at kvalificere sig til semifinalen i 100 meter butterfly ved langbane-VM i Budapest.

Her lagde danskeren godt ud i sit indledende heat og havde tredjebedste tid efter 50 meter. Noget tydede dog på, at hun havde lagt for hårdt ud, for på de sidste 50 meter gik det i stå for den unge svømmer.

Hun endte med tiden 58,95 sekunder - knap et halvt sekund langsommere end hendes personlige rekord på 58,58 sekunder.

Tiden var ikke god nok til at ende blandt de 16 semifinalister, der skal i aktion søndag aften. Grænsen for finalekvalifikation lød på 58,66 sekunder.

Den svenske stjernesvømmer Sarah Sjöström sikrede sig suverænt førstepladsen i de indledende heats med tiden 55,96 sekunder.