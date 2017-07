Før blev de overset: Nu er fodboldkvinderne tv-stjerner

- Jeg er, som jeg er, og spillerne er, som de er, siger landstræner Nils Nielsen.

- Hvis nogen siger noget forkert, så tager vi det roligt og arbejder stadig sammen.

- Der er ikke en masse regler for, hvad vi ikke må sige. Spillerne må gerne komme ud af busken, siger landstræneren.

Nils Nielsen synes selv, at det har været positivt med eksponeringen i Holland med undtagelse af et enkelt tv-interview lige efter torsdagens 0-1-nederlag til EM-værterne.

- Jeg har nogle gange et sprogbrug, der ikke egner sig til tv.

- Efter kampen var jeg træt af, at vi ikke havde fået point. Hvis der lige var gået lidt tid, så havde jeg nok svaret på en anden måde, end jeg kom til, siger han.

Midtbanespilleren Sofie Junge Pedersen har under EM fortalt en personlig beretning om en hjernerystelse, der spolerede store dele af 2016 og fik hende til at frygte for fodboldkarrieren.

Historien havde hun fortalt før, men denne gang kom den ud til en endnu større del af den danske befolkning.

- Jeg synes, at det har været positivt at fortælle. Det er en skade, man skal sætte fokus på, siger Sofie Junge Pedersen.

- Generelt er min fornemmelse, at folk på holdet synes, at det er sjovt med den her eksponering.

- Der kan godt komme nogle artikler, man er knapt så glad for.

- Men det hører med, og jeg tror, at folk tager det som en oplevelse at håndtere medierne.

- Vi er også glade for, at vi bliver vist på tv, siger hun.

Forsvarsspilleren Mie Leth Jans har de seneste dage været en del i fokus, fordi hun kom til skade i nederlaget til Holland.

Skaden gjorde hende pludselig og lidt uventet til nyhedsstof, og det var en speciel oplevelse.

- Jeg synes, at det var lidt mærkeligt, at det blev fortalt på tv, at jeg var kørt på hospitalet, uden at jeg havde fået sagt det til familie og venner, siger Mie Leth Jans.

- Bare at skulle tale om min skade, skal jeg lige vænne mig til. Det er meget underligt for mig. Det er egentlig ikke noget, jeg har lyst til at snakke om, siger forsvarsspilleren.

Selv om foden er blevet skannet, og intet alvorligt er sket, så er det usikkert, om hun kommer i aktion mere under EM.

For landstræner Nils Nielsen er det vigtigt, at medierne kan komme tæt på og fortælle spillernes historier. På sigt kan eksponeringen være med til at rykke sporten.

- Det er rigtig godt for kvindefodbolden, at der er mange medier her. Spillerne yder en stor indsats og får meget sjældent eksponering.

- Vi sætter derfor tid af til at gøre det ordentligt, også selv om vi må rykke rundt på andre ting i programmet. Det gør vi, fordi det er vigtigt, siger Nils Nielsen.

De danske fodboldkvinder møder mandag Norge i et opgør, hvor begge hold kan nå kvartfinalen - dog afhængigt af udfaldet i gruppens anden kamp mellem Holland og Belgien.

Danmark skal tage point for at have en chance for at nå kvartfinalen, mens Norge skal vinde med 3-0 eller mere for at give sig selv muligheden for at avancere fra gruppen.

De hollandske værter topper gruppe A med seks point foran Danmark og Belgien med hver tre. Norge har nul point.

De to bedste hold får adgang til kvartfinalerne.