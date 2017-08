Følelsesladet Brøndby-træner: Utrolig fortjent sejr

- Der var en fremragende atmosfære på stadion, og på banen dominerede vi i alle 90 minutter.

- FCK havde ikke kontrol over kampen på noget tidspunkt, så det var utrolig fortjent, at vi vandt den her kamp.

- Vi var det bedste hold. Det var der ingen tvivl om, siger Zorniger.

Brøndby-træneren var meget imponeret over det energiniveau, som spillerne viste i opgøret mod ærkerivalerne.

- Spillerne kom med en utrolig energi, selv om de spillede i torsdags i Kroatien og skulle rejse frem og tilbage, mens FCK spillede onsdag på hjemmebane.

- Jeg er rigtig glad for, at vi blev ved med at producere chancer hele kampen igennem, selv om det så ud til, at vores målscorere manglede en smule i forhold til at udnytte chancerne, siger Zorniger.

Manden, der afgjorde det hele søndag aften, var svenske Simon Tibbling, som er kommet til Brøndby denne sommer.

Han blev skiftet ind efter 88 minutter og scorede to minutter senere.

- Det kunne ikke være bedre, det var en fantastisk start, og det var nok lidt bedre, end jeg havde håbet på, når nu det var mod FCK, siger Simon Tibbling, som var benovet over atmosfæren på stadion.

- Jeg havde hørt meget om, hvor stor kampen var. Stemningen var fantastisk, og det var meget specielt at opleve så stor en fodboldkamp og endda blive matchvinder, siger Tibbling.

Opgøret blev skæmmet af uroligheder blandt FCK-fansene efter Brøndby-målet - det havde ingen af de ovennævnte kommentarer til.