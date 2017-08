Fodboldkvinder kan blive guldrandet forretning

Holdets stærke præstationer ved EM-slutrunden i Holland giver pludselig Dansk Boldspil-Union (DBU) mulighed for at tjene penge på tv-rettigheder og kræve entré til holdets hjemmekampe.

DBU's kommercielle direktør, Katja Moesgaard, kan i disse dage se, at DR og TV2 trækker op mod en halv million seere til deres udsendelser, når kvindelandsholdet er på skærmen.

- Det er en gunstig situation for DBU.

- Jeg har da tænkt mig at udfordre dem på værdien af kvindelandsholdet, siger Katja Moesgaard.

Hidtil har DBU ikke tjent penge på tv-rettighederne til kvindelandsholdets hjemmekampe, og det kommer heller ikke til at ske i den kommende VM-kvalifikation.

DR har ligesom tidligere fået tv-rettighederne gratis mod at betale produktion og transmission af kampene. Det har DBU stillet sig tilfreds med, da det har givet mere dækning og opmærksomhed omkring fodboldkvinderne på tv. Men det kommer til at ændre sig i fremtiden.

- Det gør det helt sikkert

- Man så det også med kvindehåndbolden. Da de begyndte at kvalificere sig til slutrunder og vinde, så kom pengene også fra tv-rettigheder, siger Katja Moesgaard.

- Beslutningen er hos de store broadcastere. Og hvis de ikke vil, så må vi se på andre ting.

- Så må vi finde ud af, hvad der kan skabes. Mediebilledet forandrer sig hele tiden, og så må man finde andre modeller, forklarer hun og nævner streaming i høj kvalitet som et eksempel.

Katja Moesgaard er alligevel lykkelig for den nuværende aftale med DR, der har været med hele vejen - også da fodboldkvinderne ikke var ligeså populære som nu.

Tv-eksponeringen har været en medvirkende årsag til, at kvindelandsholdet kort før EM fik Danske Spil og AL Bank som sponsorer.

- DR har været med til markedsføre produktet til det, som det er i dag. Det har været uvurderligt.

- Vores kvalifikationskampe giver ingen penge i kassen for dansk fodbold, men de gør det indirekte på grund af de sponsorer, vi har fået ind, siger Moesgaard.

Kvindelandsholdets succes betyder også, at der kan tages entréindtægt, når holdet spiller hjemmekampe.

Hidtil har det været gratis at komme på stadion. Kort før afrejsen tog DBU for første gang penge ved døren - 50 kroner - da fodboldkvinderne varmede op til EM i en testkamp i Gladsaxe mod England.

- Det kommer vi til at fortsætte med. Det er ikke fordi, at vi skal score kassen. Vi skal ikke være grådige, men det er rimeligt, at man betaler for at se kvindefodbold, siger Katja Moesgaard.

Sportsøkonom Kenneth Cortsen ser også positivt på fremtiden for kvindefodbolden. Men han mener, at der er lang vej til, at DBU står med et robust kommercielt produkt.

- Selv om Danmark vinder EM, så kommer det ikke af sig selv.

- Det er et langt, sejt træk, hvor kvinderne skal holde sig på toppen og være blandt de bedste i en årrække, ligesom vi så med håndboldkvinderne fra midten af 90'erne, mener Cortsen.

- Når tv-selskaber betaler for en rettighed, gør de det for at få noget indhold, der har relevans over tid.

- Gør kvindelandsholdet det pludselig ikke så godt, så er der pludselig ligegyldige kampe, og så har produktet ikke samme relevans, siger sportsøkonomen.

Midt i øjebliksbilledet med det succesfulde EM-hold, mener Kenneth Cortsen fortsat, at kvindefodbolden er i sin kommercielle vorden.

Der er ingen fuldtidsprofessionelle klubber i Danmark, få sponsorer, en lille fanbase og så er der blevet set lidt ned på kvindefodbold.

- Det tager tid at komme væk fra mærkatet om, at livet er for kort til kvindefodbold. Når ting er blevet italesat så mange gange, er det svært at ændre.

- Det er man så godt i gang med nu, mener Cortsen.

- DBU gør en masse, og de skal fortsætte. Og så skal klubberne investere og skabe gode rollemodeller, som giver mulighed for bedre brandingprocesser.

- Man skal derhen, hvor der hænger plakater af Pernille Harder på pigeværelset i stedet for af Cristiano Ronaldo, siger han.

De danske fodboldkvinder møder Østrig torsdag klokken 18 i EM-semifinalen.