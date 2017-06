Fodboldkommentator: Real slår Juventus på finalekynisme

- Finalen tegner lovende. Det er de to bedste hold i turneringen gennem sæsonen. Juventus har taget store skridt i den rigtige retning, men jeg ser Real Madrid som favorit på grund af klubbens kynisme i store finaler, siger han.

Den kynisme har været ganske udtalt historisk set. Ti gange har Real Madrid vundet den fineste europæiske klubturnering, og Real har vundet samtlige sine fem finaler, efter at Mesterholdenes Europa Cup blev til Champions League.

- Når man er Real Madrid, deltager man kun i fester, hvor man scorer de lækreste damer. Sådan er selvforståelsen, siger Frederiksen.

Han udgav i 2011 bogen "Mesterværket", hvor han dykkede ned i alle historiens finaler.

- Real er kun med for at vinde. Sådan har de det også i Barcelona, Juventus og Bayern München, men de har bare ikke samme historie som Real, der vandt de fem første finaler i Mesterholdenes Europa Cup.

- I Real er kravene til spillet ikke de samme som i Barcelona. Real skal bare vinde. Fansene elsker, hvis de leverer noget, der ligner tyrefægtning med drama og "La Remontada" - det store comeback.

- Spillerne får indsprøjtet vinder-dna, som giver et rendyrket kynisk hold, der bare vinder finaler, siger Niels Christian Frederiksen.

Stik modsat forholder det sig med Juventus, der er klubben med flest tabte finaler, fire af slagsen, i Champions League.

Klubben vandt senest i 1996, hvorefter den har tabt til Dortmund (1997), Real Madrid (1998), Milan (2003) og Barcelona (2015).

- Jeg tror ikke, at det er tilfældigt, at holdet har leveret mange skuffende finaler. Der er et frygteligt forventningspres på Juventus. "Nu må I da vinde" er forventningen, og det kan ramme hårdt, når man har tabt flere finaler.

- En avis som La Gazzetta delle Sport forventer, at Juventus vinder, uagtet at modstanderen er Real Madrid, fortæller Frederiksen.

Han peger på, at det kan hæmme holdet, at målmand Gianluigi Buffon har været med til at tabe to finaler, og topscorer Gonzalo Higuain har været med til at tabe tre finaler med Argentina.

- Han har brændt enorme chancer og nærmest ene mand tabt finaler, så jeg tror, Real vil psyke ham, og at han spiller en dårlig finale. Så får Juventus det svært, vurderer Frederiksen.

Higuain optrådte for Real Madrid fra 2007 til 2013, hvor klubben ikke nåede Champions League-finalen. Han tillægger dog ikke statistikken stor værdi.

- Juventus ligner Real Madrid. De klæder dig på til at vinde, siger han ifølge Reuters.

Lørdagens finale begynder klokken 20.45.