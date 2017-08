Fodboldherrer støtter kvinderne i forhandlinger med DBU

1. september udløber landsholdsaftalerne for henholdsvis kvindelandsholdet og U21-landsholdet.

I den forbindelse udtrykker Christian Eriksen på vegne af hele herrelandsholdet, der har fået en aftale på plads, fuld støtte til landsholdskollegerne.

- Der er et stærkt sammenhold blandt alle os landsholdsspillere, så der er fuld støtte til kollegerne på kvinde- og U21-landsholdet fra os af, siger Christian Eriksen i en pressemeddelelse.

- Selvfølgelig skal der være en stærk kollektiv aftale for de to hold, ligesom vi har det. Særligt for kvindelandsholdet er det vigtigt, at der kommer klare forbedringer.

- Det har de fortjent, med den indsats de yder, og det kæmpe store resultat de har leveret med EM-sølv, lyder det fra Eriksen.

De mandlige A-landsholdsspillere forklarer, at de har valgt at udtale sig via Spillerforeningen for at give deres holdning til kende en gang for alle.

Nu vil de fokusere og forberede sig 100 procent på de to vigtige VM-kvalifikationskampe mod Polen og Armenien på fredag og mandag og har ikke yderligere kommentarer.