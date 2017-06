Fodboldforslag på vej: Hånd på bolden kan udløse mål

Dette er blot et af flere forslag i et udspil fra International Football Association Board, Ifab, som er den instans, der fastsætter de internationale regler i fodbold, skriver AFP.

I fremtiden kommer det måske til at udløse et mål i fodbold, hvis en markspiller tager med hænder for at forhindre en scoring.

Udspillet er blevet døbt "Fair Play". Ifølge avisen The Times, som har set udspillet, er intentionen at få mere aktiv spilletid.

- Det er et radikalt udspil, fortæller David Elleray, der er teknisk direktør for Ifab til The Times.

- Man kan sige, at det er en stille revolution med det formål at gøre fodbold endnu bedre.

- Mit udgangspunkt var at kigge på, hvorfor reglerne er, som de er i dag, og hvis der ikke er nogen speciel grund til, at de er, som de er, så vil det måske give mening at ændre dem, siger han.

Hvis reglerne var sådan, at modstanderholdet fik et mål tildelt i det tilfælde, at en markspiller tog bolden med hænderne på målstregen, så ville Ghana højst sandsynligt være nået til semifinalen ved VM i 2010.

I Ghanas kamp i kvartfinalen mod Uruguay under VM i Sydafrika blev Luis Suarez smidt ud, da uruguayaneren tog hånden til hjælp for at forhindre en scoring fra Ghanas Dominic Adiyiah i de sidste sekunder af kampens overtid.

Ghana fik et straffespark, men Asamoah Gyan udnyttede det ikke, og Uruguay vandt kampen efter straffesparkskonkurrence.

Elleray og Ifab foreslår også, at dommeren kun kan fløjte til pause og fløjte kampen af, når bolden er ude af spil, og at der tildeles straffespark, hvis målmanden samler en tilbagelægning op.

På den anden side forslår de også, at målmanden gerne må spille målspark til medspillere inde i feltet.

Udspillet, der også indeholder et forslag om, at spillere skal kunne spille frispark og hjørnespark til sig selv, vil blive debatteret over de næste ni måneder.