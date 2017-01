Fodboldforbund indleder sag mod bortvist Wenger

Premier League-klubben Arsenal risikerer at skulle have en anden mand end manager Arsène Wenger til at lede tropperne fra sidelinjen.

Mandag meddeler Det Engelske Fodboldforbund (FA), at Wenger er sigtet for at bringe spillet i miskredit. Han generede fjerdedommeren i Arsenals 2-1-sejr over Burnley søndag.