Flyvende fløj hylder Skjerns mirakelmålvogter

Lunke målmandspræstationer fik midt i januar Skjern Håndbold til at hente den serbiske målvogter Tibor Ivanisevic til klubben.

Serberen pakkede skytterne fra Bjerringbro-Silkeborg (BSV) helt sammen i finalen i Aalborg, og han lå længe med en redningsprocent på over 70.

Den velspillende højrefløj René Rasmussen tøvede heller ikke med at udpege Tibor Ivanisevic som nøglen til sejren på 27-20.

- Jeg synes egentlig, vi havde godt styr på det, og så havde vi Tibor inde i målet, som var en mirakelmand, siger Skjern-fløjen.

- Han tog nogle vanvittige bolde, og det var med til at give os den sikkerhed i angrebet, så vi kunne spille mere frit. Vi vidste, han nok skulle tage boldene, der kom imod ham.

Også i modstanderlejren blev der lettet på hatten for den serbiske sprællemands indsats. Der gik eksempelvis mere end ti minutter, førend BSV overhovedet kom på måltavlen.

- Vi fik en skæv start og kom til at halte efter Skjern fra kampens start, siger den tidligere landsholdsstregspiller Michael V. Knudsen.

- Deres keeper tog simpelthen alt for mange bolde i dag. Han var helt klart udslagsgivende i forhold til, at vi brændte rigtig mange gode chancer. Det var et Skjern-hold, som var bedre end os i dag.

Pokaltitlen var Skjerns tredje, og det var en stor sejr for klubben, som i årevis har blandet sig i toppen af dansk herrehåndbold.

- Den (titlen, red.) rangerer rigtig højt. BSV er et godt hold, og det er en stor cadeau til hele klubben og holdet.

- Det er en af de største sejre, vi har fået i klubben. Det er en af dem, jeg vil huske i mange år frem, siger René Rasmussen, som håber, at triumfen kan give lidt vinger til resten af sæsonen.

- Med denne her titel er vi godt på vej til at få et selvtillidsboost, siger han.