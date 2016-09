Flyvende Sisto sender Danmark tæt på U21-EM

Danmarks U21-fodboldlandshold spillede sig fredag aften tæt på EM-slutrunden i 2017 i Polen, da holdet efter en overbevisende præstation kunne rejse hjem fra Wales med en sejr på 4-0.

Dermed kan Niels Frederiksens tropper allerede tirsdag med en hjemmesejr over Rumænien sikre kvalifikationen til EM. Det til trods for at Danmark efterfølgende vil have to kampe tilbage i kvalifikationspuljen.