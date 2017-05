Flytning af superligakampe irriterer politiet

- Fodbold har i forvejen særstatus. Og selv om vi ikke siger det højt, så irriterer det os voldsomt i hele politiet, fastslår tillidsmand Lars Wolsgaard fra Københavns Vestegns Politi til dansk-politi.dk.

Det er Divisionsforeningen og tv-selskaberne, som fastsætter spilletidspunktet af kampene i Superligaen.

Alene den korte planlægning af Brøndbys ligakamp mod FC København i april trak en million kroner ekstra ud af budgettet, lyder det fra politiet.

Når spilletidspunktet fastlægges med kortere varsel end fire uger, som det skete med derbykampen 17. april, så stiger timeforbruget, og så bliver det dyrere for politiet at afvikle kampen, forklarer tillidsmanden.

Hos Divisionsforeningen kan direktør Claus Thomsen ikke genkende kritikken.

- Vi gør rigtigt meget for at øge integrationen af planlægning, så den tager hensyn til de fire ugers vindue. Vi kommunikerer kampplaner ud så hurtigt, vi kan.

- Vi er ikke interesserede i, at politiet skal have ekstra besvær. Jeg kender kun til en kamp, hvor det er sket, at vi har rykket spilletidspunktet med kortere varsel.

- Det er noget, vi er opmærksomme på, og vi arbejder hele tiden på at imødekomme politiet, siger Claus Thomsen til fagbladet.

Claus Thomsen efterlyser dokumentation for, at det skulle være et problem, eller at flere kampe skulle være blevet flyttet med kort varsel.