Flere strenge gør Nykøbing til DM-favorit

Det mener DR Sportens håndboldekspert Lars Krogh Jeppesen og TV2 Sports ekspert Peter Bruun Jørgensen.

- Det kan godt være, at det er Nykøbings første titel, men de toneangivende spillere har vundet titler andre steder - specielt med folk som Kristina Kristiansen, Mette Gravholt og Nathalie Hagman.

- De er vant til at spille de her knald-eller-fald-kampe. Så jeg synes, de står bedre rustet, siger Lars Krogh Jeppesen.

Derudover har hjemmeholdet, nummer to i grundspillet, flere strenge at spille på især offensivt end København, der blev nummer fire i grundspillet.

- Meget hos København skal bæres af Anne Mette Hansen og Mia Rej. Det er dem, som skal kreere det meste, og derfor ser jeg også Nykøbing som værende bredere end København. De har på papiret en bedre trup, mener Peter Bruun Jørgensen.

Begge eksperter peger samtidig på, at Nykøbing Falster efter en skidt indsats i første kamp fik sat et bedre forsvar op i kamp to, hvor man stod mere defensivt og tæt.

Efter sejren i Næstved kunne københavnerne ellers have sikret klubbens første DM-titel i egen hule, men man stod ikke for presset.

De psykologiske effekter af en misset DM-matchbold kan også gøre det svært for København i den afgørende kamp.

- København havde alle muligheder. De havde fået pudset medaljerne op, men det skulle ikke være, så jeg ser også, at det psykologiske overtag ligger hos Nykøbing.

- Så der ligger et kæmpe mentalt arbejde foran træner Claus Mogensen og København Håndbold. Med så kort tid kan det godt være svært at løfte sig ud af, siger Lars Krogh Jeppesen.

Skal København trodse oddsene og snuppe titlen, så skal Ine Stangvik i målet præsteret - specielt på fløjskuddene.

For Nykøbing-bagkæden med Johanna Westberg, Kristina Kristiansen og Nathalie Hagman er så farlig, at forsvaret skal lukke ned centralt og lade fløjene komme til afslutninger.

- Jeg tror, at København vil åbne på fløjene, for det er der, at Nykøbing er svagest. Men det bliver også afgørende for København, om de kan få gang i egne fløje.

- Generelt tror jeg, at fløjene bliver nøglen til at vinde DM-titlen, lyder det fra Peter Bruun Jørgensen.

Den afgørende DM-finale spilles lørdag klokken 16.10.