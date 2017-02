Ljubomir Vranjes (i gult) var som aktiv med til at vinde tre europamesterskaber med Sverige. Han vandt også VM en enkelt gang.

Artiklen: Flensburg-danskere skal have ny træner til sommer

Den tyske håndboldklub Flensburg-Handewitt skal finde en ny træner til at stå i spidsen for holdet med Thomas Mogensen, Lasse Svan Hansen, Kevin Møller, Anders Zachariassen og Rasmus Lauge i næste sæson.

Det oplyser Flensburg-Handewitt på klubbens hjemmeside.

Danskeren Anders Eggert forlader ligeledes tyskerne til sommer.

43-årige Vranjes anses som en af sportens bedste trænere, og Flensburg udstyrede ham i 2015 med en femårig kontrakt. Den er klubben nu gået med til at forkorte mod en kompensation fra de rige ungarere.

- Vi vil ikke stå i vejen for en ny udfordring til vores fremgangsrige træner, skriver klubben på sin hjemmeside.

I 2010 blev han cheftræner for Flensburg-Handewitt, hvor han inden både havde spillet og været sportsdirektør. Han var blandt andet med til at føre klubben til en Champions League-triumf i 2014.

Han kunne sagtens have forladt Flensburg noget før til fordel for et bedre betalt job. Det skriver Vranjes på Facebook.

- De sidste par år er jeg blevet tilbudt lukrative kontrakter fra forskellige klubber og håndboldforbund. Det er jeg meget taknemmelig for.

- Jeg har sagt nej til mange tilbud og været loyal over for Flensburg, selv om jeg kunne være skiftet uden en overgangssum. Nu får Flensburg på retfærdig vis kompensation for mit skifte, skriver han.

I Veszprem skal han blandt andre træne den serbiske stjerne Momir Ilic og den ungarske landsholdsmålmand Roland Mikler, som under VM i januar var stærkt medvirkende til et dansk exit i ottendedelsfinalen.

Spanske Cristian Ugalde og ungarske Laszlo Nagy er blandt klubbens øvrige profiler.