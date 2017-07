Flækket knæskal sender spansk profil ud af Touren

Styrtet skete i et sving, hvor cyklen skred væk under Valverde, der derefter i høj fart gled ind i barrieren.

Alejandro Valverde blev liggende på asfalten og så ud til at være i store smerter, inden han fik hjælp.

Efterfølgende blev Valverde ifølge et Twitter-opslag fra Movistar kørt på et hospital for at blive undersøgt for brud, en flænge i det ene ben og smerter i siden efter faldet og sammenstødet med barrieren.

Ifølge Movistar er resultatet af de første undersøgelser, at Alejandro Valverde har flækket den ene knæskal, mens yderligere undersøgelser skal fastslå, om man kan udelukke andre større skader.

Umiddelbart efter etapen bekræftede holdets sportsdirektør Vincente Garcia til cyclingweekly.com, at Valverde også pådrog sig en dyb flænge i det ene ben.

Alejandro Valverde har tidligere i karrieren vundet Vuelta a España en enkelt gang, og han har ni etapesejre i løbet.

Fire gange har han vundet Liege-Bastogne-Liege. Det skete senest i april, hvor han blev den ældste vinder af løbet nogensinde.

Valverde har i alt 91 sejre i sin lange karriere.

Han sluttede som nummer tre i Tour de France for to år siden, og han var udset til at have en vigtig rolle i forhold til Movistars holdkaptajn, Nairo Quintana, i dette års udgave.