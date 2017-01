Firedobbelt OL-vinder stiller skøjterne på hylden

En af tidernes bedste kvindelige ishockeyspillere har valgt at indstille karrieren. Den firedobbelt olympiske mester Hayley Wickenheiser meddeler på Twitter, at hun har sendt pucken i mål for sidste gang.

- Kære Canada. Det har været en kæmpe ære i mit liv at spille for dig. Nu er det tid til at stoppe. Tak, skriver hun.