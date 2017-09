Finland slår islandsk tophold i VM-kvalifikationen

Island forbliver nummer to i gruppen med 14 point ligesom Kroatien, der dog spiller senere lørdag.

Finland nåede op på fire point i den tunge ende, men fik da lidt opmuntring.

Der var kun spillet otte minutter, da hjemmeholdet kom foran 1-0 på en sand perle. Finland fik tilkendt et frispark, og Alexander Ring bragede bolden direkte i mål på en fremragende scoring.

Finland med FC Midtjylland-spilleren Tim Sparv som anfører var i det hele taget i teten i første halvleg, hvor Island havde svært ved at skabe spillet og sætte hjemmeholdet under pres.

Alexander Ring fra klubben New York City var tæt på at gentage bedriften, da han afsluttede på endnu et direkte frispark efter 38 minutter, men det var uden held, og Finland gik til pause foran med et enkelt mål.

Island åd sig mere og mere ind i opgøret i første halvlegs første kvarter, men det var uden at dominere voldsomt og presse Finlands keeper Lukas Hradecky.

Björn Sigurdarson var tæt på kort efter sin indskiftning for Island, og i den anden ende forsøgte Brøndbys Paulus Arajuuri sig med et flot hovedstødsforsøg for Finland.

Der var chancer i begge ender i slutfasen, og det brændte gevaldigt på i det finske forsvar, hvor Hradecky dog fik afværget.

Serbien vandt hjemme 3-0 over Moldova i gruppe D, mens Irland i samme gruppe måtte nøjes med 1-1 ude mod Georgien.

Det betyder, at Serbien topper gruppen med 15 point foran Irland med 13 point.