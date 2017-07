Finalemodstander om Federer: Bliver en kæmpe udfordring

Vinder Federer finalen, bliver han den ældste spiller nogensinde til at vinde titlen i herresingle i den turnering, som han spiller for 18. år i træk.

Det er en imponerende statistik, mener Tomas Berdych, der tabte til Federer i semifinalen.

- Den her fyr (Federer, red.) virker ikke til at blive ældre eller sætte tempoet ned, siger tjekken om Federer ifølge AP.

De gode takter er også blevet bemærket af finalemodstanderen Mario Cilic.

- Roger (Federer, red.) spiller måske noget af det bedste tennis i sin karriere for tiden. Han bliver en kæmpe udfordring, siger kroaten.

Finalisterne har mødt hinanden syv gange tidligere, og Federer har vundet seks af de opgør.

De mødte hinanden i kvartfinalen ved Wimbledon i 2016. Cilic vandt de to første sæt og var et enkelt point fra sejren, da Federer kom tilbage i kampen og vandt.

I finalen håber Federer på at tage sin 19. grand slam-titel.

- Det er en stor ting. Jeg elsker denne turnering, siger Federer.

- Alle mine drømme blev til virkelighed her. At have fået endnu en chance for at vinde min 8. titel her og være så tæt på, som jeg er nu, det er en dejlig følelse.

Vinder Federer finalen, vil det være Wimbledon-titel nummer otte til trofæskabet.

Schweizeren har allerede vundet fire titler i 2017 - inklusive Australian Open i januar.

Under årets Wimbledon har han ikke tabt et sæt, og skulle Federer gå hele vejen uden at tabe et sæt, så er han den første herrespiller, der har gjort det, siden Björn Borg gjorde det for 31 år siden.

Schweizerens serv er desuden kun blevet brudt fire gange i de seks kampe under Wimbledon.

De 11 Wimbledonfinaler er rekord for herrespillerne, og i alt har schweizeren været i 28 grand slam-finaler - søndagens bliver hans 29. Han har vundet 18 af dem.