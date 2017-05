Finaledebutanter jagter DM-titel inden profilafgang

For begge finalisters vedkommende er det første finale nogensinde, og skal titlen i hus inden for de næste par år, kan årets finale blive eneste chance.

For første gang i 27 år bliver DM-finalen i kvindehåndbold uden jysk islæt, efter at Nykøbing Falster Håndbold og København Håndbold sendte henholdsvis Viborg HK og FCM Håndbold ud i semifinalerne.

Mens Odense Håndbold har oprustet voldsomt forud for næste sæson, gælder det for både Nykøbing Falster og København, at flere profiler er på vej ud.

Hos Nykøbing Falster mister man Nathalie Hagman, Mette Gravholt, Pernille Holmsgaard, Mette Sahlholdt samt træner Niels Agesen.

Selv om man har sørget for stærke erstatninger som eksempelvis Cecilie Greve og svenskeren Anna Lagerquist samt GOG-træner Jakob Larsen, så skal der bygges et delvist nyt hold op.

- Vi har da en meget stor chance i år, for det er fifty-fifty for at få DM-titlen, synes jeg. Og det er da ikke sikkert, at vi opnår det til næste år eller næste år igen, siger Henrik Hansen, formand i Nykøbing Falster.

Han mener, at man har hentet stærke erstatninger, men han anerkender også, at det er store navne, der forsvinder.

- Jeg synes, vi får nogle gode erstatninger. Men det er klart, at det nok er svært at komme ind og udfylde skoene på samme måde, siger Henrik Hansen.

Lidt samme situation står København i. Anne Mette Hansen og Anne Mette Pedersen skifter klub, mens Anne Cecilie de la Cour er gravid og først vender tilbage langt inde i næste sæson.

Hos hovedstadsklubben har man dog hentet flere erstatninger ind, endda to til at erstatte Anne Mette Hansen, og København-direktør Kim Mikkelsen føler, at holdet nok skal nå samme niveau efter at være blevet spillet sammen.

Men han har noteret sig, at konkurrencen også øges - især fra Fyn.

- Odense har i hvert fald vist, at de mener det alvorligt de næste par år med det hold, de prøver at sammensætte, siger Kim Mikkelsen.

Fynboerne har hentet store profiler som landsholdsanfører Stine Jørgensen, Trine Østergaard og Mette Tranborg.

Før de jyske hold og Odense kan true årets to finalister, skal DM-guldet for første gang sendes til København Håndbold eller sydpå over broen til Falster.

Finalerne går over maksimalt tre kampe, og førstnævnte har hjemmebane i en eventuel tredje kamp.

- De (Nykøbing Falster, red.) blev nummer to, og vi blev nummer fire i grundspillet. Så selvfølgelig er de favoritter, og de er yderligere favoritter, fordi de potentielt har to hjemmebaner, siger Kim Mikkelsen.

Første finale spilles lørdag klokken 16.10.