Fifas dommerchef: Videodommere skal blive bedre

Videoafgørelser i fodboldkampe er kommet for at blive, men mange ting kan og skal forbedres.

Her har dommerne undervejs i kampene efterset kritiske situationer på video, men ikke alt er gået som håbet.

Især har det affødt kritik, at videoafgørelserne skaber flere afbrydelser i spillet, og at det tager for lang tid at fælde en dom.

- Forsinkelser på to eller tre minutter er ikke acceptabelt, det skal vi gøre bedre.

- Det er åbenlyst, at det ikke er alting, der fungerer lige nu, men det vigtigste er, at vi nu i 12 kampe ikke har overset vigtige fejlkendelser, siger Massimo Busacca ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det skabte vild forvirring, da dommer Wilmar Roldán efter et videotjek uddelte et rødt kort til en forkert spiller i Camerouns møde med Tyskland søndag aften.

Først i andet gennemsyn fandt han frem til den rette gerningsmand, og hele miseren varede fire minutter.

Fifa slår dog fast, at det blot er et spørgsmål om øvelse og tilvænning.

- Vi skal sørge for, at ventetiden bliver kort. Men det at vælge den rigtige kameravinkel så hurtigt som muligt og under pres er ikke noget, der falder os naturligt endnu.

- Efter turneringen skal vi se på, hvad vi kan gøre i fremtiden. Vi bliver aldrig perfekte, men vi kommer til at reducere antallet af fejl, og spillerne ved, at de er under overvågning, siger Massimo Busacca.

Fifas præsident, Gianni Infantino, har tidligere varslet, at der også vil være videodommere ved VM næste år.