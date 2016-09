Brayan Jimenez, tidligere præsident for Guatemalas fodbold, indrømmede i juli at have deltaget i bestikkelse i forbindelse med salg at tv-aftaler.

Fifa udelukker Guatemala fra alle internationale kampe

- Fedefut bliver isoleret. Forbundet er dermed ikke i stand til at deltage i konkurrencer på internationalt niveau, siger Fifas talsmand Primo Corvaro ifølge Reuters til lokale medier.

Det betyder, at Guatemalas landshold og klubber bliver udelukket fra alle turneringer.

I juli indrømmede Brayan Jimenez, tidligere præsident i Fedefut, at han havde taget imod bestikkelse. Det skete i forbindelse med salg af tv- og marketingsrettigheder til fodboldkampe.

Efter anholdelsen besluttede Fifa at indføre skærpet tilsyn med Fedefut.

Sportsdomstolen i Guatemala (CDAG), der tilhører Fedefut, suspenderede senere Fifas komité, der skulle overvåge Fedefut.

Den beslutning kalder Fifa nu "uacceptabel indblanding".

- På nuværende tidspunkt taler Fifa og Concacaf (internationalt fodboldforbund for Nord- og Centralamerika, red.) sammen. De vil snart nå frem til en beslutning om at suspendere Fedefut for ulovlig indblanding, siger Primo Corvaro ifølge Reuters.

- Det er en meget alvorlig situation. Der vil også blive sat en stopper for al økonomisk støtte, siger Primo Corvaro ifølge BBC.

Han tilføjer, at Fedefut kan forvente et brev fra Fifa snart. Udelukkelsen vil gælde indtil Fifas komité igen får lov til at føre tilsyn med Fedefut.