Fifa-præsident: VM skal passe til det 21. århundrede

- Vi bliver nødt til at få VM til at passe til det 21. århundrede, siger Infantino ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Mange flere lande vil have muligheden for at drømme, siger han.

Infantino blev sidste år valgt som Fifa-præsident, og han sagde under sin valgkamp, at han ville arbejde for at udvide VM.

Det ligger fast, at de 48 deltagende nationer skal opdeles i 16 grupper med tre hold i hver gruppe.

- Alle kampe bliver vigtige, lyder det fra Fifa-præsidenten.

Det er endnu ikke besluttet, hvordan de 16 ekstra VM-pladser skal tildeles de kontinentale fodboldforbund, men "alle vil få flere", siger Infantino.