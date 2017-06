Fifa og VM-bud: 25 sager om mulig korruption efterforskes

Det skete i forbindelse med, at en tidligere bankansat i Schweiz erkendte at have deltaget i hvidvaskning af penge.

Det var foregået sammen med blandt andre den tidligere Fifa-vicepræsident Julio Grondona, som døde tilbage i 2014.

I forbindelse med dommen til den bankansatte, Jorge Arzuaga, kom det således frem, at den schweiziske statsanklager har hele 25 forskellige efterforskninger i gang relaterende til mulig korruption i Fifa og VM-bud.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

De første efterforskninger blev indledt i 2014, men Fifa-skandalen begyndte for alvor at rulle, da schweizisk politi i maj 2015 slog til og anholdte syv højtstående Fifa-folk mistænkt for at være indblandet i korruption.

Anklageren i Schweiz kommer ikke nærmere ind på, hvad eller hvem de 25 sager drejer sig om.

Det er dog kendt, at der er åbne sager mod folk som tidligere Fifa-præsident Sepp Blatter, tidligere Fifa-generalsekretær Jerome Valcke og Franz Beckenbauer.

Beckenbauer var med til at skaffe VM-slutrunden i 2006 til Tyskland.

Sepp Blatter og den tidligere præsident for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) Michel Platini er begge blevet udelukket fra al fodbold i flere år.

De blev udelukket af Fifas Etiske Komité på grund af en pengeoverførsel til Platini på to millioner schweizerfranc (godt 13 millioner kroner) i 2011.

Begge hævdede, at det var betaling for et stykke arbejde udført af Platini for Fifa flere år tidligere. Det kunne dog ikke dokumenteres, at der var en aftale om arbejdet og beløbet på to millioner schweizerfranc.