Femdobbelt tysk mester møder Tyskland: Det er fifty-fifty

- De har et stort og stærkt hold, men derudover minder de lidt om os.

- Det bliver under alle omstændigheder et helt andet kampbillede end mod Rusland. Vi kommer forhåbentlig til at spille noget mere med og kommer mere fremad, siger Mads Christensen.

Efter sommerferien skal han i gang med sin niende sæson i den bedste tyske række, hvor han har stor succes i EHC München.

Klubben har vundet det tyske mesterskab i de seneste to sæsoner, og med tre titler fra sin tidligere klub Eisbären Berlin har Mads Christensen efterhånden en pæn samling af tyske guldhjelme.

Mens han altså kender alt til den tyske liga, er det til gengæld et stykke tid, siden han har mødt tyskerne i en landskamp. I VM-sammenhæng har Tyskland og Danmark undgået hinanden siden 2012.

- De har fysisk stærke spillere og er gode i nærkampene. Vi har i hvert fald den samme fart som dem. De er på hjemmebane, og derfor er de nok favoritter, men på en god dag er det fifty-fifty, siger Mads Christensen.

Ud over et gensyn med medspillere og modstandere fra hverdagen kan han se frem til at spille foran et kæmpepublikum i Lanxess Arena.

Det foreløbig laveste tilskuertal til Tysklands kampe er 17.647 mod Slovakiet.

- Det glæder vi os alle sammen til. Det er altid fedt. Det jo lige meget, hvad de råber, bare der er fyldt, siger Mads Christensen.

Tyskland har samlet fem point i de første fire kampe, tre mere end Danmark.