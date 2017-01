Fem points forspring giver FCM ro før tæt program

FC Midtjyllands håndboldkvinder har taget hul på et tæt kampprogram, hvor klubben skal i aktion to gange hver uge frem til midten af marts.

Det giver ro i maven hos midtjydernes cheftræner, Kristian Kristensen, inden holdet både skal fokusere på ligakampe og kampe i Champions League.

- Det giver os noget ro. Et forspring på fem point er alligevel noget af en margin så tidligt i forløbet. Det er vigtigt, for vi går ind i et forløb med Champions League, og vi er lidt smalle i truppen, må vi sige.

- Men vi er fortrøstningsfulde, og forspringet giver en sikkerhed i forhold til danmarksturneringen, siger Kristian Kristensen.

Trods forspringet bliver Champions League ikke prioriteret højere end den hjemlige liga, slår han fast.

- Champions League er ikke vigtigere, for vi vil jo gerne præstere i alle turneringer - også Super Cuppen og pokalturneringen, som nu er overstået.

- Hvis vi gerne vil ud i Europa igen, så er det vigtigste at vinde grundspillet så hurtigt som muligt. I Champions League har vi gode muligheder for at gå videre, så vi går all in på begge turneringer, siger han.

Han kalder truppen for smal, men formen er god hos Stine Jørgensen, Trine Østergaard og de øvrige FCM-spillere, siger træneren.

- Fysisk ser vi rigtig godt ud, og spillemæssigt har vi også set gode ud her efter jul og nytår. Defensiven og kontrafasen fungerer, og jeg er ovenud fortrøstningsfuld før den her spændende periode, vi går ind, siger han.

I sidste sekund kunne Viborg have udlignet i onsdagens topkamp, og Kristian Kristensen medgiver, at hans hold havde det afgørende held.

- Vi haltede lidt efter i flere perioder, og det var Viborgs fortjeneste. De pressede os til det yderste. Specielt vores defensiv så vaklende ud i første halvleg, og det udnyttede Viborgs bagkæde.

- Det var en kamp, hvor vi skulle arbejde ekstra hårdt, og det kunne egentlig være gået begge veje. Line Haugsted gjorde rigtig ondt på os i dag med sine ti mål, siger FCM-træneren.

Midtjydernes næste opgave er på søndag mod Team Esbjerg i Champions League.