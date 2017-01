Federer slår Nadal i kongemøde i Australian Open

Her kunne 35-årige Federer juble til sidst, da han i femte sæt i det bølgende drama sikrede sig sejren på 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3.

Alt imens kunne publikum stoppe med at slikke sig om munden efter en kamp, hvor det i løbet af opgøret var umuligt at forudsige en vinder i den niende grand slam-finale mellem de to spillere.

Med sejren nåede Federer op på tre grand slam-sejre over 30-årige Nadal i tenniskarrieren, og han hentede sin grand slam-titel nummer 18, hvilket er rekord i herresingle.

Federer er samtidig den næstældste spiller i herresingle, der vinder en grand slam-finale og den ældste siden 1972.

Kampen bølgede frem og tilbage, og var hvert et minut af det tre timer og 37 minutter lange opgør værd.

Federer var dominerende i første sæt, som han vandt, mens Nadal kom tilbage og vandt andet sæt, som han sad på fra begyndelsen, mens Federer gik ned i kadence og på førsteserverne.

Tredje sæt var igen med Federer i teten, hvor schweizeren med en stribe af vinderslag igen dominerede og tog sættet med hele 6-1.

Igen sled Nadal sig dog ind i opgøret og tog fjerde sæt, hvor spanieren lavede meget få fejl og udgjorde lidt af en mur for Federer.

Federer brød så til 3-3 og 5-3 i femte sæt.

Intet syntes dog afgjort, og efter en dramatisk afslutning med en challenge-afgørelse kunne Federer juble over sin sejr nummer 12 over Nadal samt over sin femte Australian Open-titel i herresingle.

Nadal har gennem karrieren ellers haft taget på Federer og har stadig besejret Federer 23 gange.

Federer vandt dog det seneste opgør mellem de to spillere i Basel i 2015, men seneste grand slam-finalemøde blev vundet af spanieren, da han i 2011 vandt French Open.

Kampen var i dagene op til finalen blevet hypet gevaldigt og forståeligt.

De to spillere sad tungt på tennistronen for år tilbage, men siden måtte de overlade pladsen i rampelyset til blandt andre Novak Djokovic og Andy Murray.

Finalemødet var også højst uventet på forhånd, da begge spillere må formodes at have de bedste år bag sig.

Ydermere var Federer væk i hele anden halvdel af sæsonen i fjor med en knæskade, og Nadals 2016-sæson var også plaget af både skader og manglende succes.