Federer sejrer i comeback: Vil vinde flere grand slams

Mandag slog Federer i to sæt briten Daniel Evans ved Hopman Cup, som uofficielt kaldes VM for hold. Kampen varede en times tid.

Federer har på grund af en knæskade ikke deltaget i en turnering siden sommerens grand slam-turnering Wimbledon, og schweizeren er raslet ned som nummer 16 i verden. Evans er nummer 66.

35-årige Federer fik en flot modtagelse af fansene i australske Perth, og det betød meget for ham.

Der var 13.500 tilskuere til stede i Perth Arena, og de fleste rejste sig op og hyldede Federer.

- Det var en ekstra speciel velkomst med de stående ovationer, da jeg kom ind på banen, det gav mig en god følelse.

- Jeg er tilbage nu og nyder at spille igen, siger Federer, som ikke var plaget af smerter i knæet.

Federers seneste kamp var nederlaget i semifinalen i Wimbledon til canadieren Milos Raonic 8. juli sidste år.

Federer blev allerede skadet flere måneder inden Wimbledon og meldte fra til grand slam-turneringen French Open.

Det var dog først efter nederlaget til Raonic, at Federer meddelte, at han ville holde en pause resten af 2016 for at restituere ordentligt. Planen var aldrig at stoppe karrieren.

- Det kommer også an på, hvordan man kommer til skade. Jeg blev skadet, da jeg fyldte badekarret til mine børn. Det var virkelig ikke den måde, jeg ønskede at forlade sporten på, forklarer han.

Federer har ikke vundet en grand slam-turnering siden Wimbledon i 2012, men vil gerne have flere end de 17, han samlet står noteret for.

- Det ville være rart at vinde en mere. Og jeg tager gerne tre-fire flere.

- Det er hårdt i toppen. Adskillige gode spillere er deroppe nu, og flere unge er på vej derop også. Hullet er ikke så stort, og jeg giver det en chance. Lad os se, hvad der sker, siger Federer.

Efter Hopman Cup skal Federer deltage i årets første grand slam-turnering, Australian Open, senere i januar.