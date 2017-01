Roger Federer skulle bruge to timer på at slå Jürgen Melzer.

Federer overvinder startproblemer i Australian Open

Roger Federer skulle bruge fire sæt på at slå Jürgen Melzer i sin første grand slam-kamp i godt et halvt år.

Det var Federers første grand slam-kamp i lidt mere end et halvt år. På grund af en skade fik han spoleret de sidste måneder af 2016-sæsonen.

Federer skulle i første runde bruge lidt mere end to timer på at slå østrigeren Jürgen Melzer med cifrene 7-5, 3-6, 6-2, 6-2.

Han fik lov til at arbejde for sagen mod Melzer, der aktuelt blot ligger nummer 300 i verden, men tidligere har været inden for top-10.

Melzer vandt faktisk det seneste indbyrdes møde over Federer, men sent mandag aften australsk tid var Federer en tand for stærk generelt.

Federer skulle lige bruge nogle partier på at spille sig varm, og på den konto kom han bagud 2-4. Så fandt han imidlertid timingen i sine slag og vendte stillingen til sætsejr på 7-5.

Da Federer brød for tredje gang i kampen straks i andet sæt og kom på 2-0, lignede det en overkommelig dag på kontoret for Federer.

Men pludselig løftede Melzer sit niveau. Bagud 1-3 tog han fem partier på stribe og dermed sættet 6-3.

Det blev dog hverdag igen for østrigeren. Federer var ganske overbevisende og tog både tredje og fjerde sæt uden de store vanskeligheder.

I anden runde kommer Federer på en på papiret overkommelig opgave mod den 20-årige amerikaner Noah Rubin, der rangerer som nummer 200 i verden.

Også den fjerdeseedede schweizer, Stanislas Wawrinka, er klar til anden runde, men han måtte kæmpe hårdt, inden sejren over slovakken Martin Klizan var en realitet med cifrene 4-6, 6-4, 7-5, 4-6, 6-4.