Federer finder trøst i fortiden før braget mod Nadal

Spanieren har vundet 23 sejre mod Federers 11.

35-årige Federer er historiens mest vindende tennisspiller i herresingle i grand slam-sammenhæng. Men 30-årige Nadal er hans akilleshæl.

Faktisk skal Roger Federer tænke helt tilbage til 2007 for at finde sin seneste sejr over Nadal i en grand slam-finale.

Det var i Wimbledon 2007, og Federer håber, at tidens tand vil være ham nådig.

- Det er en anden tid nu. Meget tid er passeret. Jeg ved, at denne bane tillader mig at spille på en bestemt måde mod Rafa, som jeg ikke kan (på gruset) på centre court i French Open, siger Roger Federer ifølge AFP.

Han bringer French Open i spil, fordi Nadal der knuste ham i tre sæt i finalen i 2008.

Federer mener, at den øretæve satte sig så dybt, at Nadal en måneds tid senere også kunne vinde Wimbledon-finalen over Federer i en gyser over fem sæt på græs.

Siden har Nadal vundet 11 ud af 16 opgør mod Federer - heraf de to grand slam-finaler, som de har kæmpet mod hinanden i, og samtlige deres tre møder på hardcourt-banen i Australian Open.

Det er ikke for ingenting, Nadal bliver kaldt for Federers tennis-nemesis.

Med en helt anden stilart og et andet udtryk på banen end schweizeren.

- Det er kombinationen af to forskellige stilarter, som gør vores kampe til noget helt specielt. Det er to forskellige måder at spille tennis på, siger Rafael Nadal.

- Jeg føler, at denne rivalisering vækker opsigt også uden for tennisverdenen, siger spanieren.

Mens han er den slidstærke muskelmand med powertennis og en fremragende defensiv, er Federer svævende, finurlig og endnu mere offensivt orienteret.

Men fælles for dem er, at de overraskende er tilbage på toppen efter en lang periode med skadesproblemer.

Finalebraget i Australian Open begynder søndag omkring klokken 9.30 dansk tid.