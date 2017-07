Federer er overrasket over femte finale i år

Dermed kan han blive den ældste spiller nogensinde til at vinde titlen i herresingle, hvis han søndag besejrer Cilic. Gør han det, vil det være Wimbledon-titel nummer otte til trofæskabet.

- Jeg er meget overrasket over Australian Open, Indian Wells og Miami. Jeg håbede, at jeg kunne være i god form, når græssæsonen startede, siger schweizeren efter sin sejr i semifinalen over Tomas Berdych.

Roger Federer vandt årets første grand slam, Australian Open, og turneringerne i Indian Wells og Miami. Herefter valgte han at melde afbud til en række turneringer, da han følte kroppen trængte til ro for at blive klar til Wimbledon.

Som optakt til turneringen i London vandt Federer derudover også en græsturnering i Halle i slutningen af juni.

- De første tre-fire måneder har været lidt som en drøm. Efterfølgende har dette været noget, jeg har arbejdet hen mod, at være i god form til Wimbledon. Og jeg er glad for, at det har givet afkast, siger han til nyhedsbureauet AFP.

Federer er storfavorit til at snuppe titlen søndag. Han har ikke afgivet et sæt indtil videre i turneringen.