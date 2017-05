Federer dropper French Open og satser på Wimbledon

Tennisspilleren Roger Federer vil spare sig selv og dropper at stille op til grand slam-turneringen French Open.

- Beklageligvis har jeg besluttet ikke at stille op i French Open. Jeg har arbejdet hårdt både på og uden for banen i den seneste måned.

- Men for at spille på ATP World Touren i mange år endnu føler jeg, det er bedst at skippe grussæsonen i år og forberede mig til græs- og hardcourt-sæsonen, siger Federer til sin egen egen hjemmeside.

Dermed vil 35-årige Federer satse på årets tredje grand slam-turnering, Wimbledon.

Federer vandt årets første grand slam-turnering, Australian Open, og har vundet samlet 18 grand slam-titler i karrieren.

- Starten af året har været magisk for mig, men jeg må erkende, at min programplanlægning vil være nøglen til min holdbarhed fremadrettet.

- Derfor har mit hold og jeg konkluderet, at det ikke var i min bedste interesse i forhold til min tennis og fysiske forberedelse for resten af sæsonen at spille en enkelt grusturnering.

- Jeg vil savne de franske fans, som altid har støttet mig. Jeg ser frem til at se dem på Roland Garros næste år, siger Federer.