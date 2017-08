Federer: Vanvittigt hvis jeg vinder US Open

Derfor er 36-årige Federer en af favoritterne til at vinde US Open, som går i gang i næste uge.

- At vinde min tredje i år, min 20. grand slam-titel, vil være helt vanvittigt. Jeg håber bare at være 100 procent klar, hvis øjeblikket opstår, siger Federer ifølge AFP.

Federer vandt US Open fem gange i træk fra 2004 til 2008. Sidste år missede Federer US Open med en knæskade.

Også Rafael Nadal, der er tilbage som nummer et i verden, er nævnt som en af favoritterne ved turneringen i New York, og spanieren kan blive Federers største udfordrer.

- Jeg mener, at jeg har gjort tingene godt nok igennem hele året til at være klar til at konkurrere på højeste niveau i New York, siger Nadal.

Selv om rivaliseringen mellem Nadal og Federer har strakt sig over 13 år og 37 kampe, så har de aldrig mødt hinanden i US Open.

31-årige Nadal har vundet 15 grand slam-titler - heraf to US Open-titler i 2010 og 2013. I juni vandt spanieren French Open for tiende gang.

Hvis Federer 10. september vinder US Open-finalen, bliver han i øvrigt den ældste vinder af en grand slam-turnering siden Bill Tilden i 1929.